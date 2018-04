Richarlyson treina e confirma que joga clássico pelo São Paulo

O volante Richarlyson participou normalmente do rachão do time do São Paulo realizado neste sábado pela manhã, no CCT da Barra Funda, e tem presença assegurada no clássico de domingo à tarde contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

Veja também:

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

O técnico Ricardo Gomes esperava apenas que o jogador fosse ao campo no último treino para observar a reação do camisa 20 e, assim, confirmá-lo ou não para a partida. "Fiz todos os movimentos e não senti nada", disse Richarlyson, que sentia dores no joelho e na coxa esquerda desde o empate contra o Santo André, semana passada.

Assim, o time titular para o jogo no Morumbi às 16 horas (com estadao.com.br e ao vivo na rádio Eldorado/ESPN - AM 700/FM 107,3) será: Rogério Ceni; Renato, André Dias e Miranda; Jean, Richarlyson, Hernanes, Jorge Wagner e Junior César; Dagoberto e Borges.