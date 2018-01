Richarlysson quer Paulista como vitrine Um dos destaques do Santo André na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior no ano passado, o meia Richarlysson pretende usar o Campeonato Paulista como vitrine. E nada melhor do que marcar dois gols logo na estréia para conquistar esse objetivo. Na vitória por 3 a 1 sobre o Oeste, domingo, o meia entrou no decorrer da partida e marcou dois gols de cabeça. "Foram gols que ajudaram muito na vitória da equipe e fico feliz por isso", disse. Antes dele entrar em campo, o time do ABC vencia apenas por 1 a 0 e ainda não havia garantido a vitória. "Foi um gol importante, agora espero conquistar meu espaço", completou. O principal momento na carreira do atleta aconteceu quando ainda era júnior. Na oportunidade, conquistou o título da Copa São Paulo e foi um dos destaques do time. Praticamente a mesma equipe que chegou às quartas-de-final do Paulistão 2003, sendo eliminado pelo São Paulo, e novamente Richarlysson se destacou. Após o sucesso no time paulista, o jogador foi emprestado ao Fortaleza, onde revezou alguns jogos entre titulares e reservas, amargando o rebaixamento para a Série B do Brasileiro. "Isso é passado e espero agora poder mostrar meu trabalho no Santo André", finalizou.