Ricky: 'Quero ganhar a Libertadores e o Brasileirão'

Richarlyson não quer saber de descanso no São Paulo e almeja conquistar o título da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time tricolor estréia no Nacional contra o Grêmio, no Morumbi - se for campeão, o São Paulo será o primeiro time a conquistar três vezes o Brasileirão. Veja também: Guia de clubes do Campeonato Brasileiro Apesar de poder atingir este recorde, o São Paulo tem um jogo difícil na próxima quarta-feira, contra o Fluminense, pela Libertadores. O técnico Muricy Ramalho pode poupar alguns atletas contra o Grêmio. Richarlyson, no entanto, está empolgado e quer começar como titular. "Se depender de mim eu jogo. Quero conquistar os dois títulos. Para isso, tentarei esquecer a Libertadores para se concentrar no Brasileirão. Não podemos perder pontos no começo, pois podem fazer falta no final", afirma Richarlyson. O meia Jorge Wagner não enfrentará o Grêmio. O volante Hernanes sente dores no tornozelo e é dúvida. Quem pode começar entre os titulares é o lateral-direito Jeancarlos. "Vamos analisar tudo com calma. Temos tempo para pensar na escalação com carinho", diz Muricy.