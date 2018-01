Rico, da Santista, preocupa São Paulo Dois jogos sem tomar gols no Campeonato Paulista já animaram a equipe do São Paulo, que está disposta a aumentar a série de jogos invictos contra a Portuguesa Santista, no domingo. Mas o técnico Oswaldo de Oliveira não está se deixando levar pela empolgação. O treinador ressaltou que gostou do posicionamento da equipe no que diz respeito à marcação. ?O pessoal que está na frente está voltando para ajudar.? A observação foi compartilhada pelo goleiro Rogério Ceni e o zagueiro Jean. Para ambos, o esquema de defesa mais solidário está fortalecendo o time. Mas Oswaldo não se ilude. ?Também temos de observar que os nossos dois últimos adversários estavam encontrando dificuldades de entrosamento.? Para complicar, a Portuguesa tem um atacante que conhece bem o time, Rico, que pertence ao São Paulo e está em Santos por empréstimo. ?Ele treinou conosco o ano passado. É impetuoso, valente e deve criar muitas dificuldades?, prevê o técnico. Outro fator que não escapou do treinador são-paulino é a tendência dos jogadores fazerem boas atuações contra os antigos clubes. ?Geralmente isso motiva.? Rogério Ceni diz estar preparado para dificuldades com Rico em campo. ?Para nós, se ele criar dificuldades, não será surpresa?, afirmou o jogador. Para o goleiro, o jogador vem sendo um dos destaques da Portuguesa Santista, comandada por Pepe.