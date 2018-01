Rico e Kléber repetem a dupla de ataque Depois de atuarem na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, quarta-feira passada, Kléber e Rico estarão juntos uma vez mais hoje. A dupla enfrenta o Ituano (amistoso em Itu, às 19h) prometendo solidariedade e ajuda mútua, mas sem esquecer que existe algo mais em jogo: um lugar no ataque do São Paulo ao lado de Luís Fabiano, que estará de volta da Seleção Brasileira contra o Figueirense, domingo, pelo Brasileiro. Leia mais no Jornal da Tarde