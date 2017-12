Rico é reintegrado ao elenco do São Paulo O elenco do São Paulo retornou nesta terça-feira ao Brasil, depois de ter ficado cinco dias na Inglaterra, onde venceu o Bolton por 6 a 3 e empatou, em jogo-treino, com os reservas do Manchester United por 2 a 2. O time volta aos treinos na tarde desta quarta-feira, com uma novidade. O atacante Rico, que havia sido afastado por indisciplina, será reintegrado e passa a trabalhar com os profissionais. Ele vinha treinando com a equipe B, em Barueri. O São Paulo foi obrigado a trazê-lo de volta por causa da falta de opções para a posição. Kleber está com a seleção Sub-20 e Luís Fabiano, suspenso. Rico havia sido punido por ter ofendido Sérgio Rocha, auxiliar de preparação física. O atleta reconheceu o erro e pediu desculpas à comissão técnica. Explicação - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ainda não respondeu se aceita o recurso do São Paulo, que pede novo julgamento para Luís Fabiano. Os juízes do tribunal querem, antes de definir a situação, saber quais as justificativas do clube paulista para requerer a diminuição da suspensão de quatro jogos.