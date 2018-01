Rico sonha em voltar para o São Paulo Marcar dois gols na forte defesa do Santos e tirar o goleiro Fábio Costa do sério - e do campo - consolidaram a fama que o atacante Rico, 21 anos, vem conseguindo por suas atuações na Portuguesa Santista. Herói da partida e vice-artilheiro do campeonato, ao lado de Kaká, o jogador procurava repartir com seus companheiros esse momento de glória. Rico não esconde a vontade de voltar para ao São Paulo. Está emprestado à Portuguesa Santista para o Paulista e procura tirar proveito dessa situação que não o agradou inicialmente: "Estou tendo oportunidade de mostrar meu futebol, minha primeira preocupação é ajudar Portuguesa a fazer um bom campeonato, mas pretendo voltar ao Morumbi quando acabar o empréstimo, pois lá tive o maior apoio." Seus planos, porém, podem não dar certo. A direção do Águas de Lindóia, time da Série B3 - a sexta divisão - do Campeonato Paulista, diz que o jogador ainda pertence ao clube e que vai estudar a melhor proposta para negociá-lo. "Os direitos federativos do Rico são do Águas. Está tudo bem documentado", diz João Trombete, presidente do clube. Controvérsias à parte, Rico viveu hoje seu momento de glória. Era o jogador mais procurado pelos jornalistas, que a cada dia chegam em maior quantidade a Ulrico Mursa. E procurava manter a humildade: "Precisamos trabalhar bastante para conseguir mais uma vitória, que nos dará a classificação."