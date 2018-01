Rico vai voltar ao São Paulo Rico, 21 anos, o autor dos dois gols da vitória da Portuguesa Santista contra o até então imbatível Santos, na quarta-feira, voltará ao São Paulo em março. Será inscrito para o Campeonato Brasileiro. O acerto foi definido ontem, através de uma ligação telefônica entre Carlos Augusto Barros e Silva, diretor de futebol, e Luís Taveira, empresário do jogador. A duração do novo contrato e o salário do atacante serão motivo de novas reuniões após a volta de Taveira, que viajou para a Alemanha. Leia mais no Jornal da Tarde