Rico vence disputa com Diego Tardelli Rico venceu a batalha contra Diego Tardelli, nesta terça-feira, durante treinamento, e, pelo menos na partida desta quarta-feira, assume a vaga no ataque do São Paulo, ao lado de Kléber. Suas pretensões, no entanto, vão além: quer se estabelecer como titular da equipe. Dessa vez, a chance só surgiu porque o titular absoluto e artilheiro do time, Luís Fabiano, com 19 gols no Brasileiro, se apresentou à seleção brasileira. O jovem atacante, de 22 anos, chegou a ser o escolhido do técnico Rojas para fazer dupla com Luís Fabiano durante algumas partidas da primeira fase do campeonato nacional. A inconstância de sua atuações e as polêmicas em que se envolveu (criou bastante polêmica com o drible dado no zagueiro Anderson em partida contra o Corinthians, considerado desnecessário) desgastaram sua imagem com o técnico Rojas, que preferiu abrir espaço para outros dois garotos. Primeiro para Diego Tardelli, e, mais recentemente, para Kléber, atual titular. ?A partida (desta quarta-feira, contra o Vasco, no Morumbi), claro, é muito importante. Sei que o treinador confia em mim e por isso me deu outra oportunidade?, disse Rico. O pernambucano Rico (na verdade, Leandson Dias da Silva) chegou ao clube em 2001 após impressionar a diretoria são-paulina na Copa São Paulo, quando marcou seis gols pelo CSA. Não foi aproveitado na equipe principal e acabou sendo emprestado para a Portuguesa Santista no ano passado. Este ano, ao lado do meia Souza, brilhou na surpreendente campanha do time da Baixada no Campeonato Paulista. Retornou ao São Paulo em alta, prometendo gols e até, quem sabe, uma convocação para a seleção brasileira. O futebol mostrado no início do ano ainda não deu as caras no time do Morumbi, mas a autoconfiança de Rico continua igual. Sua análise desses últimos meses mostra bem isso. ?Estou aprendendo bastante aqui no clube e sei que ainda tenho muito a mostrar. Ainda quero ser ídolo dessa torcida.? Rojas justificou a entrada de Rico pela boa mobilidade do jogador, que pode dar mais velocidade ao time. Mas não descartou tirá-lo no decorrer da partida. O treinador adiantou que se o ataque não estiver rendendo satisfatoriamente, o atual reserva Tardelli, ?com mais presença na área?, será colocado para jogar.