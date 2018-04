Rigor dos árbitros faz São Paulo organizar palestra para o elenco

O São Paulo tomou uma precaução para evitar prejuízos com a recente ordem da CBF aos árbitros para punir com o cartão amarelo o jogador que reclamar dentro de campo em jogos do Campeonato Brasileiro. O clube promoveu nesta terça-feira uma palestra de representantes da Escola Nacional de Arbitragem da CBF para o elenco e comissão técnica, para tirar dúvidas sobre interpretações das regras.

O vice-presidente da comissão de arbitragem, Nilson de Souza Monção, e o instrutor Roberto Perassi foram ao CT da Barra Funda para falar com os são-paulinos. Nas três primeiras rodadas do Brasileirão de 2015 foram aplicados 37 cartões por reclamação, contra oito no mesmo período no ano passado. "A gente sabe que o futebol seria mais interessante se a bola pudesse correr mais e não desse tantas faltas", comentou o zagueiro Paulo Miranda.

O clube do Morumbi levou sete cartões amarelos em três rodadas e procurou a CBF para agendar a reunião, que foi gratuita. "Foi bom, porque pudemos dar uma reciclada sobre a arbitragem. Conseguimos entender melhor a forma de interpretação dos árbitros e também conhecemos com mais detalhes o trabalho deles", disse o volante Rodrigo Caio em entrevista ao site oficial do São Paulo.

No jogo da última rodada, a vitória por 3 a 0 sobre o Joinville, o cartão dado ao volante Thiago Mendes foi justamente por reclamação com o árbitro. Até o momento o São Paulo não teve nenhum jogador expulso, porém qualquer manifestação mais agressiva contra a decisão dos juízes também pode render cartão vermelho, conforme a mesma recomendação da CBF.