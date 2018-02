Rijkaard conversa com Ronaldinho no final do treino do Barça

O treinador do Barcelona, Frank Rijkaard, continua mantendo aberto o debate sobre a titularidade de Ronaldinho Gaúcho no clássico do próximo domingo com o Real Madrid, após conversar com o brasileiro à parte no final do treino da manhã desta sexta-feira. Suplente no último jogo, Ronaldinho não consegue convencer o técnico de que pode ser titular no clássico. Nesta sexta, Ronaldinho fez um treino relaxado, mas bem mais apático. Antes de ir para os vestuários, Rijkaard manteve uma breve conversa com ele. Durante quase dois minutos, os dois falaram sobre o gramado do campo de treino, um dia depois que Rijkaard fez um teste com o próprio Ronaldinho Gaúcho e Deco na equipe reserva. Se Ronaldinho Gaúcho não for titular no clássico, seria o primeiro Barcelona x Real Madrid sem o brasileiro, desde que o jogador chegou à equipe em 2003, com exceção do que ficou de fora por lesão em sua primeira temporada.