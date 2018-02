Rijkaard decide não punir Ronaldinho Gaúcho e Deco O técnico do Barcelona, Frank Rijkaard, decidiu não punir o brasileiro Ronaldinho Gaúcho, o luso-brasileiro Deco e o mexicano Rafa Márquez por seus atrasos na reapresentação do clube após os feriados de Natal e Ano Novo. "Estou administrando a questão da minha forma", disse o holandês. "Trata-se de um caso isolado, que só acontece uma vez ao ano", completou. Para Rijkaard, é preciso analisar o comportamento dos jogadores durante toda a temporada, e ele avaliou um "alto grau de profissionalismo" da parte de todos eles. Ronaldinho Gaúcho e Deco, no entanto, não terão vida fácil no fim de semana: enquanto a equipe volta a campo contra o Getafe, na caça ao Sevilla pela liderança do Campeonato Espanhol, os dois jogadores, que passaram a virada do ano no Brasil, vão fazer treinos físicos, já que estão suspensos da partida. O Barcelona tem 34 pontos, três a menos que o Sevilla, mas jogou uma partida a menos - não pôde enfrentar o Betis, em Sevilla, porque viajou ao Japão para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. A partida foi remarcada para o dia 24 de janeiro.