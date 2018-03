Rijkaard deixa o Barcelona e Guardiola assumirá equipe Frank Rijkaard vai deixar o Barcelona no fim da temporada e o ex-capitão Pep Guadiola vai assumir o cargo de técnico do time, disse o presidente do clube, Joan Laporta, na quinta-feira. Ex-jogador da seleção holandesa, Rijkaard assumiu o comando do Barcelona em 2003 e em 2006 fez com que o time vencesse a Liga dos Campeões. No entanto, o time não conseguiu ganhar nada nas últimas duas temporadas e, na quarta-feira, sofreu uma humilhante derrota de 4 x 1 para o rival Real Madrid. Com a vitória do Villarreal sobre o Recreativo Huelva, os catalães estão fora da qualificação automática para a Liga dos Campeões e não poderão passar do terceiro lugar no Campeonato Espanhol. "O ciclo acabou porque os resultados não foram os desejados", disse Laporta em uma coletiva de imprensa. "A situação foi muito decepcionamente na última temporada. Não conseguimos corrigir os erros cometidos e decidimos que Frank deve ser dispensado no fim da temporada", afirmou. O contrato de Rijkaard expiraria em 2009. Nascido no norte de Barcelona, Guardiola, 37, fez nome no time como meia nos anos 1990, quando Johan Cruyff era o técnico. Ele rapidamente virou ídolo no Camp Nou e era um dos jogadores mais importantes no "time dos sonhos" de Cruyff, que ganhou quatro títulos nacionais consecutivos, entre 1991 e 1994, e a Copa Européia em 1992. Ele também ajudou a Espanha a ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas de Barcelona e fez 47 jogos pela seleção. (Reportagem de Simon Baskett)