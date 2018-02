Rijkaard diz não ter problema algum com Ronaldinho Gaúcho

Na véspera do grande clássico com o Real Madrid, neste domingo, o técnico do Barcelona, o holandês Frank Rijkaard, afirmou "não ter problema algum com Ronaldinho Gaúcho." Veja também: Guti e Robben entram na relação do Real contra o Barça O holandês disse em uma curta entrevista coletiva que relacionou apenas 19 atletas para a partida por ter um jogador com dores, que ele revelou não ser o meia-atacante brasileiro. "Há um jogador com dores e tenho algumas dúvidas, mas prefiro não revelá-las. Ronaldinho Gaúcho está pronto para jogar amanhã [domingo]. De forma geral, estou satisfeito com seu trabalho." Além disso, Rijkaard afirmou que não está insatisfeito com o brasileiro apesar de ele ter chamado a atenção do jogador no treino da última sexta. "Hoje [sábado] realizamos um treino normal, não aconteceu nada estranho. Vi todos os jogadores envolvidos e não há problema algum. Ontem [sexta] foi ontem e não me incomodou nada. São coisas que acontecem freqüentemente, que fale com meus jogadores", explicou o técnico holandês. Sobre o Real Madrid, Rijkaard disse que se trata de "uma boa equipe", que também atravessa uma boa "seqüência e joga bem". Henry volta O atacante francês Thierry Henry é a principal novidade da lista de jogadores do Barça que podem enfrentar o Real. Henry havia se machucado durante um treino no dia 25 de novembro, mas voltará aos gramados após ficar de fora dos jogos contra Lyon, Espanyol, o La Coruña, Stuttgart e Valência.