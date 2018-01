Rijkaard diz que racismo não é motivo de Eto´o não jogar Frank Rijkaard, treinador do Barcelona, tentou responder nesta sexta-feira às especulações sobre a ausência de Samuel Eto´o na partida deste sábado contra o Zaragoza, afirmando que se trata de um "afastamento médico" que nada tem a ver com os gritos racistas que o camaronês ouviu na temporada passada no estádio La Romareda. O técnico holandês disse que o atacante sentia dores há vários dias e que no treino de quinta "trabalhou com o freio de mão puxado, sem sua aceleração habitual". Embora Rijkaard tenha sido questionado sobre os incidentes ocorridos no ano passado no jogo entre Zaragoza e Barcelona, quando Eto´o esteve a ponto de abandonar a partida devido a insultos racistas, o treinador insistiu em que o jogador não viajará para Zaragoza "porque não está pronto para jogar e, portanto, está de licença médica".