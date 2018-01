Rijkaard é o novo técnico do Barcelona O Barcelona anunciou nesta segunda-feira a contratação de seu novo técnico: Frank Rijkaard. O ex-jogador holandês, que já dirigiu a seleção do seu país, irá substituir o sérvio Radomir Antic. Rijkaard construiu uma carreira vitoriosa como jogador. Tanto na seleção holandesa, com a qual conquistou o título da Eurocopa de 1988, quanto na equipe do Milan, onde fez o famoso trio com os compatriotas Gullit e Van Basten. Como treinador, ele iniciou seu trabalho em 1998, no comando da seleção holandesa. Dirigiu também o Spart Rotterdam no ano passado.