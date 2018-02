Rijkaard obriga Ronaldinho a ficar mais tempo no treinamento

O holandês Frank Rijkaard, técnico do Barcelona, obrigou nesta segunda-feira o meia-atacante brasileiro Ronaldinho Gaúcho a permanecer por mais tempo treinando, apesar de o jogador ter decidido seguir para os vestiários do clube. Rijkaard chamou Ronaldinho Gaúcho quando ele estava prestes a deixar o treino junto com outros titulares da partida deste fim de semana pelo Campeonato Espanhol, e afirmou que o brasileiro deveria ficar por mais tempo participando de atividades físicas. Ronaldinho, acostumado a ficar no ginásio nas sessões de recuperação ou de terminar seu treinamento quando considerasse melhor, aceitou as ordens do técnico com má vontade e, com um semblante sério e ar displicente, se dispôs a completar os exercícios físicos. Descontente com a atitude do jogador, Rijkaard pediu que Ronaldinho aumentasse seu ritmo nestes últimos minutos de treino, mas o meia agia como se as ordens do treinador não fossem para ele. Ronaldinho Gaúcho recuperou a titularidade do Barça na vitória por 2 a 1 sobre o Deportivo La Coruña, no último fim de semana. O atacante brasileiro marcou o primeiro gol do Barça na partida ao converter um pênalti, mas sua atuação voltou a ser discreta, o que pode lhe levar ao banco na partida contra o Stuttgart, na próxima quarta-feira, pela Liga dos Campeões.