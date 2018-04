Rijkaard se irrita com Parreira Frank Rijkaard está aborrecido com Carlos Alberto Parreira. O holandês que treina o Barcelona decepcionou-se com seu colega brasileiro por ter escalado Ronaldinho Gaúcho no amistoso com a Alemanha, no meio da semana. Em sua avaliação, o jogador poderia ter sido poupado, já que se recuperava de contusão no tornozelo que o havia tirado até da abertura do Campeonato Espanhol, duas semanas atrás. "Entendo a responsabilidade de um técnico de seleção", disse Rijkaard, que já comandou a Holanda. "Mas era um simples amistoso e não uma final", lamentou. "O Brasil tinha outras boas opções. Entre pessoas inteligentes, isso se resolveria." Ronaldinho Gaúcho havia participado também do duelo com a Bolívia, no domingo, pelas Eliminatórias, e na quinta-feira se reapresentou ao Barcelona queixando-se de dores. Por conta disso, é incerta sua presença na partida deste sábado contra o Sevilla, no Camp Nou, pela segunda rodada da temporada de 2004-05. "Ele só joga se estiver bem", afirmou Rijkaard. "Caso contrário, não vale a pena ficar nem no banco." O Real também se apresenta neste sábado diante de seu público - e contra o Numancia. O técnico Antonio Camacho terá força total, com Roberto Carlos e Ronaldo confirmados. Figo e Zidane também jogam, além de Beckham, Owen e Raúl. O outro jogo do dia na Espanha será entre Athletic Bilbao e o atual campeão Valencia.