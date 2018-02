Rijkaard tenta equilibrar o Barcelona O Barcelona receberá o Osasuna neste sábado numa situação atípica: o atual campeão tem 10 pontos e ocupa a sexta posição no Campeonato Espanhol, enquanto seu modesto adversário já conseguiu 15 pontos e divide a liderança com o Real Madrid. A ESPN Internacional mostrará a partida ao vivo, às 18 horas (horário de Brasília). O técnico Frank Rijkaard ainda busca um equilíbrio para o Barcelona, que tem mostrado bom futebol, criado muitas chances de gol, mas não tem conseguido os resultados à altura de seu rendimento. Sábado passado, por exemplo, o time deu um baile no La Coruña mas cedeu o empate por 3 a 3 depois de estar vencendo por 3 a 1. E na terça-feira, pela Liga dos Campeões, jogou melhor que o Panathinaikos em Atenas e não conseguiu sair de um empate sem gols. Outra preocupação do treinador é com o estado do gramado do Camp Nou. Semana passada, depois do jogo com o La Coruña (fora de casa), o meia Deco foi curto e grosso ao falar sobre o campo do Barcelona: ?O gramado do Camp Nou é uma vergonha.? Rijkaard escalou o que tem de melhor para o jogo deste sábado, com Rafa Marquez, Xavi e Deco no meio-de-campo e Giuly, Eto?o e Ronaldinho Gaúcho no ataque. Os jogadores do Osasuna estão empolgados com a campanha que estão fazendo e alguns chegaram a dizer que vão ao Camp Nou ?para marcar o Barcelona mas também para se divertir?. O técnico Javier Aguirre recebeu a declaração com bom humor. ?Esses caras estão loucos. Divertir-se no Camp Nou? Para se divertir em Barcelona é melhor ir a um bar.? Na outra partida deste sábado pelo Campeonato Espanhol, o Sevilla jogará em casa contra o Alavés. O técnico Juande Ramos resolveu dar mais uma chance para o brasileiro Luís Fabiano ? que ainda não marcou na temporada ? e o escalou no ataque ao lado do argentino Saviola.