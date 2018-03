Rijkaard vai deixar o Barça no fim da temporada, diz colega Frank Rijkaard vai deixar o Barcelona no final da atual temporada, disse na quinta-feira um colega próximo ao treinador holandês. Jil van Eyle, que trabalha com Rijkaard em uma iniciativa para levantar fundos conhecida como "Trabalho em Equipe", disse que estava procurando por outro patrocinador por causa da iminente saída de Rijkaard do clube. "Trabalho para Frank Rijkaard, que me deu muito tempo para atuar no "Trabalho em Equipe", mas como Frank vai sair do Barcelona em algumas semanas, meu trabalho com ele vai chegar ao fim", disse Van Eyle em sua página (http://blog.teaming.info) na quinta-feira. "Ele disse que sempre vai me apoiar com seu nome e sua imagem, mas logicamente terei agora de procurar outro patrocinador..." Rijkaard assumiu o comando do Barcelona em 2003 e liderou o time na conquista de dois títulos seguidos no Campeonato Espanhol, em 2005 e 2006, além de um título na Liga dos Campeões da Europa, mas o time não conseguiu nenhum troféu nas duas últimas temporadas. A mídia local dá como certo que Rijkaard, cujo contrato vai até 2009, deixará o clube no fim da temporada, em algumas semanas, com o ex-jogador do Barcelona, Pep Guardiola, e o ex-técnico do Chelsea José Mourinho figurando entre os possíveis substitutos. O Barça não fez nenhum comentário sobre o futuro de Rijkaard. (Reportagem de Simon Baskett)