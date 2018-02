Rildo destaca força do grupo após goleada na Libertadores e primeiro gol no Vasco

O primeiro gol não será esquecido tão cedo. Assim o atacante Rildo guarda na memória, muito feliz, a sua atuação na goleada do Vasco de 4 a 0 sobre Universidad Concepción, no Chile, na última quarta-feira, pela estreia na Copa Libertadores. Contratado junto ao Coritiba no início deste ano, o jogador aproveitou um passe preciso de Thiago Galhardo na reta final do segundo tempo e anotou o último gol vascaíno.

"Foi um grande jogo da nossa equipe. Tivemos uma exibição excelente e por isso conquistamos esse resultado tão importante. Não poderia deixar de agradecer ao senhor Jesus pela minha entrada em campo e por ter conseguido contribuir com um gol. Fiquei feliz, satisfeito, mas principalmente pela vitória. O importante é o Vasco sair vitorioso, independente de quem fizer os gols", afirmou o atacante.

Com a goleada, o Vasco poderá jogar com tranquilidade na partida de volta, na quarta-feira que vem, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, para conseguir a classificação à terceira fase preliminar da Libertadores - o rival será o vencedor do duelo boliviano entre Jorge Wilstermann e Oriente Petrolero.

Em Concepción, o Vasco teve o apoio de um bom número de torcedores. O esforço deles foi elogiado por Rildo, que destacou também a força do elenco comandado pelo técnico Zé Ricardo. "Queria destacar e agradecer aos torcedores que vieram ao estádio nos apoiar. Ficamos sabendo que eles fizeram uma viagem longa para estar aqui nos prestigiando. Essa vitória vai para eles e todos que torceram de casa. Eu, o Galhardo e o Riascos saímos do banco e conseguimos ajudar no resultado. O pessoal que não entrou estava preparado também. Isso mostra a força do nosso grupo", disse.

De volta ao Rio de Janeiro, o grupo vascaíno se prepara agora para a quinta e última rodada da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca. Neste domingo, às 17 horas, o duelo será contra o Volta Redonda, no estádio de São Januário. Em quinto lugar no Grupo B, o time precisa vencer e torcer por resultados favoráveis nos outros jogos para avançar às semifinais.