Rildo prega cautela no Vasco e diz estar preparado para altitude

A goleada de 4 a 0 do Vasco sobre o Jorge Wilstermann, da Bolívia, na partida de ida da terceira fase preliminar da Copa Libertadores, em São Januário, no Rio, deixou o time carioca muito perto da fase de grupos da competição sul-americana. O atacante Rildo, no entanto, preferiu adotar um discurso mais cauteloso. "Vencemos bem, abrimos uma vantagem, mas ainda não tem nada definido. O jogo aqui na Bolívia tem tudo para ser difícil", afirmou Rildo, que marcou um dos gols da goleada.

Contratado junto ao Coritiba, Rildo não é titular do time treinado por Zé Ricardo mas é peça importante no elenco e tem tido bom desempenho vindo do banco de reservas. O atacante, que também balançou as redes contra o Universidad de Concepción, do Chile e exaltou a força coletiva da equipe e disse estar preparado para enfrentar os efeitos da elevada altitude pela primeira vez - Sucre está 2.810 metros acima do nível do mar.

"Tive a chance de participar de duas partidas da Libertadores e ajudar a equipe com gols, mas o fundamental mesmo é o coletivo funcionar. É sempre bom o Vasco sair vencedor, independente de quem marque os gols. Foi o que aconteceu no último jogo", disse. "Nunca joguei na altitude, será a minha primeira vez. Meus companheiros falaram que é muito difícil, mas estamos preparados para fazer um grande jogo. Vamos lá para vencer", acrescentou.

O elenco do Vasco já está em Santa Cruz de la Sierra, onde fará a fase final de preparação para o jogo desta quarta-feira. Para o duelo na altitude de Sucre, o técnico Zé Ricardo deve escalar os mesmos jogadores que atuaram na goleada por 4 a 0 no jogo de ida.

A única novidade na lista dos relacionados é a presença do zagueiro equatoriano Erazo, que volta após cumprir suspensão na última partida por ter sido expulso no confronto com a Universidad de Concepción, do Chile.

Confira a lista dos jogadores relacionados do Vasco:

Goleiros: Gabriel Félix, João Pedro e Martín Silva

Laterais: Fabrício, Henrique, Rafael Galhardo e Yago Pikachu

Zagueiros: Erazo, Paulão, Ricardo e Werley

Volantes: Andrey, Desábato e Wellington

Meias: Evander, Thiago Galhardo e Wagner

Atacantes: Andrés Ríos, Paulinho, Riascos e Rildo