Rildo sofre lesão no tornozelo e desfalca o Corinthians por 15 dias

O técnico Tite deverá ter problemas para escalar o ataque do Corinthians nas próximos compromissos da equipe. Depois de Luciano ser diagnosticado com uma grave lesão no joelho direito, o que necessitará de cirurgia, também o atacante Rildo está machucado. O jogador, contratado junto à Ponte Preta, ficará afastado dos gramados por pelo menos 15 dias.

Rildo sofreu uma torção no tornozelo direito no treino da última segunda-feira. Só nesta quinta-feira, entretanto, é que foi confirmado o diagnóstico, que de ele será baixa no elenco pelas próximas duas semanas.

Assim, o técnico Tite não poderá contar com ele para pegar o Cruzeiro, domingo, no Itaquerão e em pelo menos outros dois duelos do Brasileirão, contra Chapecoense e Fluminense. O atacante de qualquer forma não participaria do jogo de volta da Copa do Brasil diante do Santos, porque já defendeu outro clube (a Ponte Preta) na competição.

Em se confirmando a previsão de 15 dias fora dos gramados, Rildo voltaria na véspera do clássico contra o Palmeiras, marcado para o dia 6 de setembro. Luciano, entretanto, vai ficar afastado até o ano que vem. Além de Malcom e Vagner Love, o técnico Tite contra com Mendonza e Romero.