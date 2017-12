Rinaldo é a novidade do Fortaleza Com os retornos do atacante Rinaldo e do zagueiro Ronaldo Angelim, o Fortaleza encerra sua participação no 1.º turno da Série A do Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 18h10, no Estádio Castelão, contra o Botafogo. Rinaldo esteve fora do time nas derrotas para o Fluminense - 2 a 0; e São Paulo, 3 a 2, por motivos de contusão. Já Angelim cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo contra o São Paulo. No coletivo realizado na quinta-feira, o treinador Hélio dos Anjos cobrou dos jogadores uma vitória para o time terminar a fase dos jogos de ida com 30 pontos. Exigiu também maior atenção da defesa, pois o time vem sofrendo muitos gols no segundo tempo e perdendo partidas consideradas ganhas. Em 20 jogos, o Fortaleza já foi derrotado nove vezes.