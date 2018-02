Rincón a Kléber: não volte ao Corinthians A sinceridade de Rincón chega a ser assustadora. O jogador de 37 anos enfrentou nesta quinta-feira com toda a tranqüilidade temas que seriam mais aconselháveis não serem enfrentados. Contou com toda a tranqüilidade que recomendou a Kléber tentar ficar na Europa e não voltar para o Corinthians. Rincón também criticou o fato de o time ter ficado em São Paulo em vez de se concentrar no Interior. Quer reforços de talento. Confirmou que a Colômbia deve ficar fora da Copa por falta de planejamento. E que falta atitude para o Corinthians se impor neste Campeonato Brasileiro com times de nível muito fraco. Veja os principais pontos da entrevista. Jornal da Tarde - É verdade que você recomendou a Kléber ficar na Europa e não voltar para o Corinthians? Rincón - Perguntaram para mim se seria melhor para ele ficar por lá ou voltar. Eu falei o que penso. Se o Kléber tiver qualquer proposta da Europa não deve voltar. As coisas estão confusas no Corinthians, estamos tentando reencontrar a tranqüilidade para trabalhar. Não minto. O futebol brasileiro enfrenta uma crise em vários sentidos. Principalmente o Corinthians. Quem é capaz de dizer o contrário? JT - Você concordou com a decisão da diretoria que, por economia, resolveu manter o clube em São Paulo e sem concentração? Ou seria melhor levar a equipe para o Interior e passar duas semanas concentrada? Rincón - Sem dúvida que para o melhor do time seria ter ido para o Interior. Estamos em uma fase de implantação do trabalho do Tite. Seria ótimo a todos nós jogadores ganharmos mais entrosamento com ele. Mas para nós atletas, foi ótimo. Ficaremos com a nossa família. Mas para o time não foi boa a decisão, não. JT - O Corinthians vive uma fase estranha. Os boatos são de que virão reforços e vários jogadores serão dispensados. Isso não é ruim? Rincón - Sei que já estou até desgastado, mas o Corinthians precisa de reforços de talento. Quanto às dispensas, vai ser doído, mas tem que acontecer logo. O Tite precisa trabalhar com jogadores que vão entrar em campo. JT - O Campeonato Brasileiro de 2004 é um dos piores em nível técnico. Mesmo assim a situação do Corinthians é péssima. Qual o principal problema do time? Rincón - O campeonato é mesmo dos mais fracos. O Corinthians no papel tem bom jogadores. Mas até agora faltou atitude em campo. Faltou se impor. Por isso estamos nessa situação ruim. JT - Por falar em situação ruim - e a Colômbia, seu país? É a última colocada nas Eliminatórias... Rincón - Mostra o que a falta de planejamento pode fazer com uma equipe. Tem apenas quatro pontos e restam 12 jogos. Mas já mostrou que não deve chegar ao Mundial. Merece estar nessa posição. A falta de planejamento deve deixar o país longe da Copa. É triste.