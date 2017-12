Rincón acerta com o Cruzeiro A diretoria do Cruzeiro confirmou, nesta quarta-feira, a contratação do volante colombiano Rincón para reforçar a equipe que vai disputar o Campeonato Brasileiro 2001. Segundo o vice-presidente do clube, Alvimar Parrella de Oliveira Costa, o acordo, cujas bases não foram reveladas, foi acertado em reunião na Toca da Raposa entre ele e o procurador do jogador, Renato Caio. Rincón fica no Cruzeiro até maio de 2002, com possibilidade de renovação do contrato por mais um ano. Ainda segundo Alvimar, o atleta deve se apresentar em Belo Horizonte no meio da próxima semana. Em julho, ele integra a delegação que disputa o Torneio do México, do qual participam também as equipes locais América e Atlas e o Santos, ex-clube do jogador.