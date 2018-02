Rincón acerta rescisão com Corinthians Encerrou-se, definitivamente, a história do jogador estrangeiro mais importante da história do Corinthians nos últimos anos. Depois de 15 dias de impasse, Freddy Rincón assinou, nesta segunda-feira à tarde, rescisão de contrato ao reunir-se com advogados do clube. O atleta dará entrevista nesta terça para explicar o acordo. Os valores não foram divulgados. ?Financeiramente, o acerto foi razoável e tirou um peso das costas do jogador?, disse sua advogada, Gislaine Nunes. Rincón vinha pedindo um valor ?muito alto?, segundo avaliação do clube (R$ 2 milhões), que, por sua vez, oferecia R$ 230 mil, pouco na visão do colombiano. Em sua primeira passagem pelo Corinthians, conquistou o título Mundial em 2000, dois nacionais (1998 e 1999) e dois Paulistas (1997 e 1999). Voltou no início desta temporada, com 37 anos. Vinha jogando mal até ser colocado por Tite no banco de reservas diante do Goiás, dia 13. Rincón se irritou e acabou pedindo dispensa. Clássico ? Resolvido o episódio Rincón, o clube volta à rotina do Brasileiro. Depois da derrota de domingo para o Juventude (por 1 a 0), pega agora o embalado Santos, com três vitórias consecutivas. Tite terá o retorno do volante Fabinho, que estava suspenso, e deverá contar com o meia Fábio Baiano, recém-contratado do São Caetano ? faltam apenas os trâmites burocráticos da transferência. O treinador terá a semana para definir como compensar a ausência de Gil, depois de o jogador ter levado o terceiro amarelo, e também para motivar o time, que ocupa a 21ª posição da tabela, na zona de rebaixamento do Brasileiro.