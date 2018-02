Rincón: assinar rescisão ou time B Por telefone, Rincón controlou todo o tumultuado dia no Corinthians. Soube da reunião de três horas entre a diretoria e sua advogada. Percebeu que o clube lhe faz uma chantagem: ou aceita exatos R$ 230 mil pela rescisão de contrato ou irá treinar no time B. "Nós não aceitaremos menos de R$ 2 milhões", decreta a advogada Gislaine Nunes. Rincón está cansado de humilhação. E perto de anunciar o fim de sua carreira. Só que antes tem uma obsessão. "Quero cada centavo a que tenho direito do Corinthians. É uma questão de honra." Agência Estado - Como é essa chantagem que o Corinthians está lhe fazendo? Um jogador com a sua história ir jogar no time B... Rincón - O Corinthians está fazendo de tudo para me prejudicar. É como se eu fosse o responsável por tudo de ruim que está acontecendo com o time. Mas queria ser tratado com respeito, como homem. Cada hora tem uma novidade. Agora vem essa história de time B. Não merecia estar passando por isso. Vou embora. Só que antes quero cada centavo a que tenho direito do Corinthians. É uma questão de honra. AE - Mas sua situação financeira é tranqüila... Rincón - Não é pelo dinheiro. É pela maneira como estou sendo tratado. Já percebi que meu espaço no Corinthians acabou. Então, que pelo menos me paguem o que tenho direito. Se estou sendo mandado embora, que me paguem. E vou dar seqüência na minha vida longe do Corinthians. AE - Você está ao menos se cuidando, treinando para manter a forma? Rincón - Eu sou louco de ir para uma academia e me machucar? Perderia todos os direitos como jogador. Estou só comendo e dormindo. Essas são minhas atividades desde que fui dispensado do Corinthians. AE - E jogaria no time B? Rincón - Preciso conversar com os meus advogados. Mas acho que a situação deve ser resolvida de outra forma. De maneira mais digna. Por último, só quero dizer uma coisa: não tenho pressa de aceitar nenhum acordo. Disse que o Corinthians seria meu último time no futebol e vou cumprir isso. Como havia programado a minha vida para jogar no clube até dezembro, posso esperar. Mas vou receber o que é meu. Sou homem, tenho palavra. Espero que cumpram a palavra comigo. AE - E você quer sair do Corinthians? Rincón - Não. Enfrentaria tudo para ficar. Mas estão me mandando embora. Da pior maneira possível. Que pelo menos assumam a dispensa e me paguem o que me devem.