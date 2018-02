Rincón avisa que pára no fim do ano Rincón cansou da crise pela qual o Corinthians está passando. O volante colombiano, de 37 anos, anunciou nesta segunda-feira que irá se aposentar no final deste ano. ?Essa decisão vai deixar mais tranqüila a minha família, que não precisa viver certas situações que tem passado?, explicou o jogador. Quando voltou ao Corinthians no final de 2003, depois de ficar mais de 1 ano longe do futebol, Rincón planejava jogar mais 2 anos. Mas decidiu antecipar a aposentadoria. ?Não me arrependo de ter retornado. Eu queria parar de jogar aqui mesmo?, revelou o colombiano, que garantiu não ter sido influenciado pela sua performance nos últimos jogos. ?Jogar bem ou mal é normal. Isso não tem nada a ver com essa decisão.? Apesar do desânimo pelo anunciado fim de carreira, Rincón promete manter o empenho nesses 6 meses que lhe faltam no Corinthians. ?Vou ser profissional, como sempre fui. Não vou relaxar, vou continuar me dedicando ao máximo?, disse o jogador, que foi bicampeão brasileiro (98 e 99) e também ganhou o título mundial (2000) com a camisa corintiana.