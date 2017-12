Rincón define futuro na segunda-feira O volante Rincón pode acertar com o São Paulo segunda-feira. O empresário do jogador, Renato Caio, confirmou que ele volta da Colômbia nesta data, quando deve definir seu futuro. "Faremos uma reunião com o presidente Marcelo Teixeira, que quer que Rincón fique, o que considero difícil." Caio ressalta que Rincón já afirmou que, se não ficar, quer jogar no São Paulo, com quem pode negociar no mesmo dia. Segundo o empresário, o volante não teria de pagar nada ao Santos se deixar o clube. Os dirigentes do São Paulo aguardam uma proposta do Borussia Dortmund pelo atacante França. Segundo o empresário do jogador, Wagner Ribeiro, o os dirigentes do clube alemão prometeram que, se forem contratar o centroavante, farão uma oferta até o dia 10.