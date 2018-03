Rincón disse que queria bater pênalti Enquanto a maioria dos jogadores do Santos saiu correndo de campo correndo, evitando dar entrevista após a derrota por 2 a 1 para o Corinthians, Léo e Paulo Almeida choravam muito e não pareciam ter coragem de ir para os vestiários. "É tanta coisa que passa pela cabeça da gente num momento como este e é bom nem falar", desculpava-se o volante, o melhor jogador do time na derrota por 2 a 1 diante do Corinthians que tirou o time da decisão do Campeonato Paulista. Fábio Costa e Robert foram os primeiros a sair em direção ao saguão do Morumbi para embarcarem no ônibus que levou a delegação de volta à Baixada. Alcançado, o meia explicou a razão de sua pressa. "Aquilo lá (o vestiário santista) está um cemitério. Tudo mundo ficou abatido porque tínhamos o jogo ganho e um descuido de 30 segundos nos custou o título. Não concorda que nosso time tenha sido armado de forma errada, tanto que já estávamos na decisão, faltando apenas alguns segundos para o encerramento da partida." Nas poucas palavras que disse após o jogo, Rincón confirmou que a briga com Dodô, que começou no coletivo de sexta-feira à tarde, na Chácara Santa Filomena, em Jarinu, foi levada para o campo no jogo decisivo de hoje à tarde. "Eu me apresentei para cobrar o pênalti, mas o Dodô disse que é o cobrador oficial do time e pediu para bater porque pretendia ser o artilheiro do Campeonato Paulista.". Sobre o resultado do jogo, ele evitou se alongar, apenas dizendo que "o Corinthians soube usar bem o que ele tem de mais importante e por isso venceu."