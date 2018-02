Rincón é assaltado por motoqueiros Afastado do time principal do Corinthians, o volante Rincón teve neste sábado à tarde outra péssima surpresa: foi assaltado numa rua do bairro Pompéia ? Zona Oeste de São Paulo. Dois motoqueiros abordaram o jogador quando ele descia de seu carro para visitar um amigo. Rincón estava acompanhado pelo sogro, Francisco Silvestre. Nenhum dos dois foi agredido. Reconhecido pelos assaltantes, Rincón ficou sem sua carteira, telefone celular e um relógio Cartier avaliado em R$ 45 mil. Do sogro do jogador foram levados um relógio Bulova (avaliado em R$ 1 mil) e R$ 300 em dinheiro. Os ladrões não levaram o carro de Rincón: um BMW X5. O jogador prestou queixa no 23º DP, em Perdizes. ?Ele estava tranqüilo. Isso é coisa que acontece?, disse a delegada Cláudia Patrícia Dalvia. ?Não temos pistas.? Rincón, 37 anos, foi afastado do time principal do Corinthians durante a semana e nem viajou com a delegação para Limeira, onde o time enfrenta neste domingo o Flamengo. A Diretoria corintiana está tentando rescindir o contrato do jogador, que expira apenas em dezembro. Os dirigentes ofereceram R$ 230 mil ao colombiano pela rescisão. A advogada Gislaine Nunes, que representa o atleta, avalia que o clube deveria pagar R$ 2 milhões a Rincón. A questão pode acabar na Justiça.