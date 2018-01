Rincón está fora da estréia do Corinthians O volante Freddy Rincón está definitivamente fora da estréia do Corinthians no Campeonato Paulista, marcada para quarta-feira, em Sorocaba, diante do Atlético. O colombiano só se apresentou em Extrema hoje à tarde, pois teve de voltar para a Colômbia na quarta-feira a fim de tirar o visto de trabalho. Sua situação foi regularizada. Porém, não houve tempo de o registro ser feito na Federação Paulista de Futebol (FPF). O prazo para inscrições na primeira rodada terminou na quinta-feira. E a burocracia diplomática/trabalhista não foi o único problema enfrentado. Ausente dos primeiros dias de pré-temporada, o volante perdeu toda a rotina de preparação física elaborada por Moracy Sant´Anna. Agora terá, literalmente, de correr atrás do restante do grupo.