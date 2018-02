Rincón ganha ação contra o Santos Os advogados do Santos passaram o dia de hoje preparando o recurso ao Tribunal Regional do Trabalho à sentença da juíza Graziela Conforti Tarpani e Souza, da 1ª Vara Federal do Trabalho de Santos, que condenou o Santos a pagar indenização de R$ 7 milhões ao volante Rincón. O jogador deixou o clube em maio de 2001 e entrou na justiça pleiteando receber do clube cerca de R$ 13,2 milhões, sendo que a juíza acolheu parcialmente seu pedido. Para o diretor jurídico do Santos, Mário Mello. A decisão considerou o contrato de direito de imagem como trabalhista. "A grande maioria dos julgamentos em instância superior considera o direito de imagem um contrato civil e não trabalhista", disse ele, confiante em reverter a decisão de Graziela Conforti Tarpani e Souza e lembrando que o caso é idêntico ao de Márcio Santos, que ganhou em primeira e perdeu em segunda instância. Para o advogado, o procedimento do Santos foi correto: "a rescisão foi de comum acordo entre as partes e, por isso, fica difícil entender a decisão", comentou. Rincón jogou um ano no Santos, entre 2000 e 2001, na época em que o clube montou um time milionário. No final de 2000, ele teve problemas contratuais e deixou o clube, retornando em abril e, um mês depois, deixou definitivamente a Vila Belmiro, criticando muito os dirigentes. Em 2002, quando Leão estava montando a equipe, seu nome voltou a ser cogitado, mas com a oportunidade dada aos novos meninos da Vila, o volante não foi contratado. Mas o processo já corria na Justiça do Trabalho. Rincón reclamava direitos de imagem, verbas rescisórias não pagas e verbas referentes a meses de trabalho a vencer em seu contrato. Pedia R$ 13,2, mas a juíza Graziela Conforti Tarpani e Souza atendeu parcialmente seu pedido, fixando em sentença o valor de R$ 7 milhões a ser pago pelo clube. Com juros e correção, o montante pode atingir R$ 8,5 milhões. O Santos contestou a ação proposta por Rincón por intermédio da advogada Gislaine Nunes e cobrou, em reconvenção (uma ação dentro da principal) os valores adiantados pelo clube para ressarcir o Corinthians pela quebra contratual. A juíza também sentenciou nesse caso, condenando o jogador a devolver R$ 1,7 milhão ao Santos. As duas partes podem recorrer ao Tribunal Regional do Trabalho e até pelos valores envolvidos, o caso deve chegar ao Tribunal Superior do Trabalho, devendo a decisão final sair dentro de alguns anos.