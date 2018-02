Rincón ganha um quinto do que queria Final melancólico de Rincón no Corinthians. O capitão do título mais importante da história do clube, o Mundial de 2000, teve de se resignar. Foi dispensado e receberá menos de um quarto do que considerava ser justo. Ele sonhava com uma multa de R$ 2,5 milhões, teve de se contentar com R$ 420 mil e mais: parcelados. A rescisão foi assinada nesta segunda-feira no Parque São Jorge. ?A diretoria do Corinthians vai me fazer de bode expiatório, mas que a minha dispensa sirva de lição para os jogadores que confiam nas promessas da diretoria. Quero ver se o time melhora depois da minha saída?, disse Rincón, que sabia que assinaria a rescisão nesta segunda. Rincón, de 37 anos, orientado por sua advogada fugiu das entrevistas. ?Meu amigo, eu estou almoçando agora, às 18 horas. Só posso falar que está tudo certo?, disse ao telefone. O colombiano economizou palavras para não esvaziar sua entrevista coletiva desta terça. O assunto dinheiro deve ter aumentado a irritação de Rincón. Nada saiu como queria. Ficou bem longe dos R$ 2,5 milhões que acredita ter direito. ?Não houve nem discussão. Valeu o contrato definitivo que ele assinou. O Rincón havia assinado um contrato preliminar que não tinha validade alguma. Ele não tinha nem visto de estrangeiro para trabalhar no Brasil quando assinou o preliminar, que previa a tal multa de R$ 2,5 milhões?, esclarece à Agência Estado o advogado do Corinthians, João Zanforlin. ?O definitivo foi registrado nos Ministérios da Justiça e do Trabalho. Ele vai receber R$ 420 mil, o que teria direito pela CLT. São R$ 350 mil de salários e o restante é relativo às férias e ao 13º salário. Ponto final?, determina o advogado. O tom foi mesmo de vitória da diretoria corintiana. Bem ao contrário da advogada Gislaine Nunes. ?Olha, o Freddy (Rincón) assinou. A diretoria do Corinthians assinou. Tudo finalmente acabou. O Freddy tirou um peso dos ombros. Os dirigentes corintianos que foram procurá-lo em novembro de 2003 agora o mandam embora. Quiseram colocá-lo como único culpado pela péssima fase do time. Ainda bem que ele não precisa desse dinheiro?, dizia a advogada. Com a saída de Rincón, Tite poderá assumir sua participação na dispensa do jogador. Constrangido, não queria falar antes de ficar acertada a saída. O colombiano sabe, porém, que o técnico que substituiu Oswaldo de Oliveira trabalhou pela rescisão. Rincón encerra a carreira para virar empresário de futebol.