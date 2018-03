Rincón manda recado à diretoria corintiana Freddy Rincón foi o porta-voz de um recado que, na verdade, todos os jogadores do Corinthians gostariam de dar à diretoria. Com o moral de quem está com o nome gravado na história do clube por ter erguido o troféu de campeão do Mundial da Fifa, o colombiano foi taxativo ao comentar o comportamento dos dirigentes no episódio das agressões aos atletas durante embarque para Fortaleza. "Eles (cartolas) erraram. Ainda mais que todo mundo sabia que haveria o protesto", afirmou. E Rincón foi além. Ao ser questionado sobre qual seria sua atitude se fosse agredido por ovos (acabou poupado, ao lado de Rogério e Rubinho), o volante corintiano deixou claro que reagiria a eventuais agressões. "Faria completamente diferente do que os outros jogadores fizeram (passar rápido e ignorar o fato)", revelou. "A própria palavra já diz, o papel da torcida é torcer."