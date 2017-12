Rincón não é mais jogador do Santos A novela Freddy Rincón é página virada no Santos. Apesar de os dirigentes negarem o fato, ou melhor, tentarem ganhar tempo, a fim de evitar nova decepção para a torcida, que vinha reivindicando a permanência do volante colombiano no time, o procurador do jogador, Renato Caio, confirmou hoje a rescisão contratual com o clube da Vila Belmiro. De acordo com Renato Caio, o desfecho da negociação foi praticamente acertado na sexta-feira, quando Rincón anunciou que não tinha mais interesse em permanecer no Santos. Só que a rescisão só foi concretizada hoje, com a imediata homologação do contrato feita no Ministério do Trabalho, para que o atleta possa acertar com outro clube, provavelmente o Cruzeiro. Sem a participação de Rincón no Campeonato Brasileiro, fato que antecipamente vinha sendo lamentado pelo técnico Geninho, pelas qualidades de liderança e disposição do jogador, resta à diretoria do Santos concluir o desfecho de outras novelas que vêm se arrastando há algum tempo na Vila Belmiro. A renovação com o atacante Deivid, cujo contrato termina no próximo dia 30, é uma delas, sendo que até sexta-feira a questão terá de ser definida. Metade do passe do jogador pertence aos dirigentes do Nova Iguaçu, que têm pressa em resolver o assunto. OUTRAS PENDÊNCIAS - Não bastasse isso, a eventual transferência do volante Claudiomiro para o futebol português, negociação que estava sendo feita por empréstimo com o Benfica, não se concretizou. Segundo informações da Rede de Televisão Portuguesa (RTP), a provável troca com o meia-atacante brasileiro Roger, que já atuou no Fluminense, nem chegou a ser cogitada. Paralelamente a esse problema, o zagueiro Galván também vem se mostrando insatisfeito na Vila Belmiro. O procurador do atleta argentino, Juan Lopes, tenta negociar reajuste salarial prometido para o segundo semestre pela diretoria, além de reivindicar o pagamento de quatro meses atrasados.