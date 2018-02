Rincón pede dispensa e nem vai a Goiás Rincón não participou do treino do Corinthians na tarde desta sexta-feira. O jogador se reuniu com o diretor de futebol Paulo Angioni e o técnico Tite e pediu para ser dispensado até segunda-feira. Motivo do pedido: resolver problemas particulares. Tite e Angioni concordaram. Rincón se reapresenta na terça-feira, quando pode anunciar a aposentadoria imediata - já tinha dito que parava no final do ano. A ausência de Rincón causou estranheza. No domingo, o time tem compromisso importante pelo Campeonato Brasileiro ? enfrenta o Goiás, como visitante ? e precisa de um bom resultado para dar tranqüilidade ao técnico Tite, que comandará o time paulista pela segunda vez. E o volante colombiano até outro dia era capitão e referência do time. Rincón está desmotivado e em posição incômoda. Perdeu a posição para o garoto Wendel. ?Se eu disser que gosto de ser reserva, estarei mentindo?, afirmou durante a semana. Mas talvez a ?folga? tenha evitado um constrangimento maior: o de nem ser relacionado para viajar para Goiânia. Tite não quis confirmar se Rincón estava ou não nos seus planos. ?Eu ia definir isso a partir dos treinos da tarde. Não dá para falar sobre isso,? disfarçou o treinador. Cobranças - Sobre reforços, Angioni reclamou dos repetidos pedidos de novas contratações. No dia anterior, até jogadores como Rogério e Marcelo Ramos afirmaram que o time precisa de mais reforços. ?O treinador deixou clara a necessidade de reforços. Isso é o suficiente. Estamos trabalhando para a contratação, mas está difícil. Não é necessário que até os jogadores peçam pelas contratações?, reclamou o dirigente. Por outro lado, Angioni confirmou que está difícil concretizar a chegada de um novo reforço. Rodrigo Fabri enquadra-se no perfil do Corinthians, mas o jogador ainda tem dois anos de contrato com o Atlético de Madrid e sua liberação depende de uma negociação direta com o clube espanhol. ?Quando eu soube disso, recuei?, admitiu o diretor. Fernandão, atacante revelado pelo Goiás e que está no futebol francês, foi oferecido ao clube, mas pediu alto para acertar. ?Houve incompatibilidade financeira?, revelou Angioni. A única novidade pode ser a reintegração do lateral-esquerdo Kléber. Seu contrato com o Hannover termina no final do mês e o Corinthians ainda não recebeu nenhuma proposta oficial pelo jogador. Os alemães acenam com a possibilidade de prorrogar o empréstimo, mas nada de concreto foi apresentado ainda. Trabalho - No treino desta sexta-feira, Tite dedicou atenção às cobranças de escanteios. Após o coletivo, o treinador gaúcho ajustou a colocação da sua zaga. Anderson é o único desfalque ? cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Marquinhos, que reclamava de dores nas costas, treinou e está confirmado na zaga.