Rincón perto de fechar com o Cruzeiro O meia colombiano Rincón pode ser anunciado como reforço do Cruzeiro nesta terça-feira. O procurador do atleta, Renato Caio, disse nesta, em entrevista à rádio Itatiaia de Belo Horizonte nesta segunda-feira, que a concretização da transferência depende apenas da homologação do contrato de Rincón com o Santos, o que deve acontecer nas próximas horas. "Estamos aguardando apenas essa homolagação oficial e isso já está apalavrado com o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, em quem confiamos", disse. Caio afirmou ainda que Rincón, que está em Miami (EUA) esperando o momento de fazer o acerto financeiro com o clube paulista, tem um interesse "muito grande" em atuar pelo time de Minas no Campeonato Brasileiro. O colombiano tem negociado do com vários clubes, entre eles Fluminense e Corinthians. Outro jogador pretendido pelos mineiros é o armador Alex, do Parma e da seleção brasileira. O empresário italiano Luca Ferrari foi incumbido pelos dirigentes cruzeirenses de tentar negociar o empréstimo do atleta junto ao clube europeu e a expectativa na Toca da Raposa é de que a resposta seja positiva.