Rincón pode deixar o Santos A diretoria do São Paulo pode estar contratando o volante Rincón , que praticamente acertou sua transferência para o time do Morumbi. O time santista realizou atividades com bola no sábado no Centro de Treinamento da equipe da capital e o colombiano foi bastante assediado pelos jogadores e pelo dirigente José Teixeira. Além do jogador, o clube procura também um lateral-esquerdo.