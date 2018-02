Rincón pode ter feito dois contratos O caso Rincón deve ter um desfecho nesta sexta-feira. Nesta quinta à noite o jogador estava decidido a acabar com o problema. ?Vou ao Parque São Jorge para acabar logo com essa situação. De uma maneira ou de outra. Estou ouvindo todo tipo de história possível. E das mais confusas. Não sei o que essa diretoria quer?, desabafa Rincón. Uma nova versão que surgiu nesta quinta no Parque São Jorge, levantada pelo repórter José Eduardo Savóia, do Jornal da Tarde: Rincón teria assinado dois contratos. Do preliminar constaria a multa de R$ 2 milhões exigidos por Rincón. E no segundo, o definitivo, a cláusula da multa não existiria mais. ?Posso falar sobre o contrato definitivo, que é o que vale. Nele não consta multa nenhuma. O Corinthians seria responsável pelo pagamento da metade dos salários até dezembro, ou seja: R$ 235 mil. O Rincón pode falar o que quiser, mas temos o documento comprovando que ele teria direito ao que oferecemos?, afirma o advogado corintiano, João Zanforlin. De maneira estranha, a advogada Gislaine Nunes, que havia prometido organizar uma entrevista coletiva do volante, não respondeu às ligações dos jornalistas nesta quinta. ?Do meu lado, não mudou nada. Sei o que tenho direito. Mas quero colocar logo um ponto final nessa questão e seguir a minha vida?, afirmava, desanimado, Rincón. Enquanto isso, Tite acertava a equipe para a partida de domingo, em Caxias, contra o Juventude. Na preparação nesta quinta valeu tudo até uma nova brincadeira que acabou constrangendo todo o grupo. Os jogadores conduziam a bola até ver duas placas com números que membros da Comissão Técnica mostravam. Os jogadores tinham de somar e só depois de falar o resultado correto da operação ganhavam o direito de chutar para o gol. Abuda, que não conseguiu sequer terminar o ginásio, errou as contas. Gritou 16 como resultado de 9 mais 5. Os companheiros caíram na gargalhada. Quando o jovem atacante falou 11 como resultado de 9 mais 3, mais gozação. Constrangido, Abuda não quis nem dar entrevista depois do treino. ?A nossa intenção foi fazer o jogador desenvolver o raciocínio rápido. É bom que o Abuda perceba essa dificuldade com os números. Se ele for comprar um carro no futuro, pode ser enganado pelo vendedor?, dizia o preparador físico Fábio Mahseredjian. Em compensação, Marcelo Ramos, que acertou todas as contas, está com muita ansiedade. ?Estou perto de completar 50 dias sem gols. Não vejo a hora de entrar em campo. Esse jogo contra o Juventude não chega. Quero logo voltar a marcar. A semana foi comprida demais.?