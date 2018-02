Rincón quer ficar longe dos problemas A volta de Freddy Rincón aos treinos, nesta terça-feira, após os quatro dias de folga para ?resolver problemas particulares? não deve ser tensa. O colombiano promete se esforçar para ficar longe dos problemas. Até antecipou por telefone, nesta segunda, que não recusará a reserva, mas continua magoado com a diretoria, e não mudou de planos em relação à carreira: em dezembro, quando vence o seu contrato com o Corinthians, ele pára. Depois, deve se tornar agente de futebol, empresário (ou procurador) de atleta. "Dos honestos, porque temos cada um por aí que, pelo amor de Deus...." Rincón ainda reafirmou na entrevista que pediu dispensa da viagem a Goiânia não só porque iria ficar na reserva contra o Goiás. Admitiu que ficar no banco também teve uma certa importância. "Na verdade, tinha alguns problemas para resolver e não estava encontrando tempo. Como não iria enfrentar o Goiás, então resolvi pedir um tempo." Agência Estado - Como você imagina que será a sua vida no Corinthians nesses últimos meses de contrato, já que você admite não estar feliz no Parque São Jorge? Rincón - Como eu poderia estar feliz no clube, se toda a água suja está sempre sendo despejada em cima de mim. A diretoria faz as coisas erradas e quer jogar a culpa em cima de um só jogador. O elenco do Corinthians erra e também jogam a culpa em cima de mim. O pára-raio é sempre o Rincón. E olha que não estou me fazendo de coitadinho, não... AE - O que o Tite diz sobre tudo isso? Rincón - Antes, ele dizia que o time era o Rincón e mais 10. Isso saiu em todos os jornais. Até agora, ele não falou comigo. Eu vou ficar na minha, cumprindo minhas obrigações. AE - Se tiver de ficar no banco no próximo jogo, você aceita? Rincón - Vou trabalhar bastante para ser escalado como titular no time, mas é claro que se a opção do treinador for me colocar no banco, vou aceitar. Só não quero mais polêmicas em torno de meu nome. Minha história no Corinthians é muita rica para eu passar o que estou passando. AE - Não dá para reverter esse quadro? Rincón - Isso não depende de mim. Só não posso ser visto como o culpado por tudo de ruim que acontece no Corinthians. Cansei de ser o boi de piranha. Agência - Até que ponto tudo isso pesou na sua decisão de abandonar a carreira? Rincón - Não quero continuar sendo alvo de venda de jornais, nem razão para aumentar a audiência dos programadas de rádio. Como eu disse, construí uma carreira muito bonita no futebol. Não vale mais a pena insistir. AE - Então, você vai mesmo virar um agente do futebol? Rincón - Estou pensando em tentar. Serei um empresário honesto, porque existe cada um por aí..."