Rincón será auxiliar de Luxemburgo no Atlético-MG

O Atlético Mineiro iniciou nesta terça-feira a sua pré-temporada com duas surpresas na comissão técnica de Vanderlei Luxemburgo. O novo treinador do time de Belo Horizonte terá Freddy Rincón como um de seus auxiliares técnicos e o ex-juiz Wagner Tardelli como instrutor de arbitragem.

"Rincón, ao lado de Alex, foi o jogador que trabalhou comigo que teve o maior discernimento tático, que conhecia os adversários. Isso não muda o orçamento e foi feito por conta do trabalho que eu quero fazer no Atlético, mais individualizado, por setores. E foi um jogador com currículo campeão", justificou Luxemburgo.

Depois de abandonar o futebol, Rincón se tornou técnico e dirigiu Iraty, São Bento, São José e a equipe sub-20 do Corinthians.

O restante da comissão técnica de Luxemburgo é composta por profissionais que trabalharam com ele em outros clubes. Nei Pandolfo será um dos seus auxiliares, Eduardo Bahia será o preparador de goleiros, Alexandre Ceolin será o cinegrafista, Cláudio Pavanelli será o fisiologista e Patrícia Teixeira será a nutricionista.