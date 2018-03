Rincón usa nova lei em ação contra Santos O colombiano Freddy Rincón poderá ser o primeiro jogador beneficiado pela Lei de Modernização do Futebol, sancionada nesta quinta-feira pelo presidente da República. Advogados do atleta anunciaram nesta sexta-feira que vão pedir um aditamento ao processo em que o jogador reclama uma dívida de R$ 13 milhões ao Santos por quebra de contrato, evocando a nova lei. Os advogados do jogador querem que o Santos seja enquadrado imediatamente nas novas diretrizes, que prevêem, entre outras coisas, que os clubes de futebol sejam tratados como empresas para fins tributário, previdenciário, financeiro, contábil e administrativo. Segundo alegam os representantes de Rincón, a diretoria santista cometeu uma série de irregularidades, que agora podem ser melhor investigadas. O pedido de aditamento é conseqüência de uma série de pontos que os advogados consideram obscuros na relação trabalhista de Rincón com o Santos. Ele citam, por exemplo, uma suposta supervalorização no contrato de imagem. Dizem que esse tipo de contrato, em geral, é desproporcional ao salário. Os advogados denunciam ainda a emissão de notas promissórias em dólares feita pelo presidente do clube, Marcelo Teixeira. Os advogados reclamam também o não pagamento de promissórias em reais e o não recolhimento de FGTS, férias, 13º salário e outros encargos trabalhistas. Por conta disso, vão pedir, como determina a lei, que sejam oficiados órgãos como o INSS, Delegacia Regional do Trabalho, Caixa Econômica Federal (CEF), Ministério Público do Trabalho e Receita Federal. ?Queremos que esses órgãos investiguem se houve casos de sonegação fiscal ou tributária no clube,? diz o advogado Jorge Miguel, um dos que representam Rincón na ação. De acordo com ele, este procedimento só está sendo possível porque a partir de agora os clubes deixam de ser entidades de sociedade civil sem fins lucrativos e se tornam passíveis de fiscalização por parte de órgãos públicos. Os advogados pedem também que os dirigentes do Santos sejam responsabilizados judicial ou criminalmente - como prevê a nova lei -, caso irregularidades tenham sido cometidas. ?Nós alegamos na peça, por exemplo, que esse contrato em dólar (as promissórias) não se justifica?, explica a advogada Gislaine Nunes, que também representa Rincón. O meio-campista Rincón jogou no Santos entre fevereiro de 2000 e maio de 2001. O contrato deveria terminar em janeiro de 2002, mas foi suspenso unilateralmente pelo clube oito meses antes do final. Na quinta-feira, o volante apresentou um processo na Justiça do Trabalho contra o Santos. O processo foi recebido na 1ª Vara do Trabalho da cidade e a primeira audiência está marcada para o dia 16 de Julho. Processos - Além de Rincón, outros processos trabalhistas milionários podem ganhar novo fôlego a partir da nova lei - um deles, também contra o Santos. O goleiro Carlos Germano exige R$ 13 milhões em uma ação contra o clube santista. O atacante Ricardo Oliveira, hoje no Santos, exige na Justiça R$ 18 milhões da Portuguesa, mesmo valor da ação impetrada pelo zagueiro paraguaio Gamarra contra o Flamengo.