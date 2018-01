Rincón vira treinador do Iraty-PR O ex-jogador colombiano Freddy Rincón, de 39 anos, começa nesta terça-feira uma nova carreira no futebol. Indicado por Vanderlei Luxemburgo, ele assume o cargo de técnico do Iraty, clube da cidade de Irati, no Sul do Paraná, a 160 quilômetros de Curitiba. Luxemburgo indicou Rincón para o seu amigo Sérgio Malucelli, que é presidente do Iraty. Assim, o clube contratou o colombiano como técnico para a temporada 2006, em que disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Campeonato Paranaense e a Copa do Brasil. "Vamos trabalhar com jogadores juniores", avisou o presidente do Iraty, clube que terminou em terceiro lugar no último Campeonato Paranaense. Rincón começou a carreira em 1987, no Santa Fé, da Colômbia, e terminou em 2004, no Corinthians. Nesse período, passou por clubes como Palmeiras, Santos, Napoli (Itália) e Real Madrid (Espanha). Também disputou três Copas do Mundo com a seleção colombiana.