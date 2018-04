Rio anuncia reforma do Maracanã O Maracanã - que já esteve ameaçado de demolição - deverá passar por uma profunda reforma a partir do ano que vem, visando preparar o estádio para os Jogos Pan-Americanos de 2007. De acordo com a governadora do Rio, Rosinha Matheus, serão instaladas 38 mil novas cadeiras, que vão ocupar a área conhecida como Geral - o espaço mais popular do estádio. Serão 20 mil cadeiras descobertas e 18 mil cobertas. De acordo com ela, o gramado será rebaixado e serão instaladas 60 câmeras de vigilância que vão auxiliar no trabalho de segurança. A governadora promete ampliar o número de vagas no estacionamento - sai das atuais 4 mil para 6,2 mil vagas - e serão reformadas as tribunas e camarotes. O número de banheiros deverá saltar de 28 para 40. A previsão de investimentos é de R$ 43,5 milhões. De acordo com o programa anunciado pelo governo, as obras deverão ser iniciadas em abril de 2005 - depois de terninado o Campeonato Estadual - e estarão concluídas no final de julho. Para o secretário estadual de Esportes do Rio, Francisco de Carvalho, a reforma vai transformar o Maracanã em um ?estádio melhor e mais cômodo?, como exigem as normas internacionais. O anúncio da reforma sete meses antes do início, se deve, ao que parece, às declarações do presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Recentemente o dirigente se queixou do atraso no início das obras. Irritado, chegou mesmo a dizer que o Maracanã seria excluído da relação dos estádios que poderiam receber os jogos da Copa do Mundo de 2014, que poderá ser realizada no Brasil. ?Hoje o Maracanã não atende aos encargos da Fifa. Temos muito tempo para preparar os estádios, mas é preciso começar já. Teoricamente o Mundial teria o jogo de abertura em São Paulo e o encerramento no Rio. Porém, se isso não for possível, faremos a abertura em encerramento em São Paulo?, disse Teixeira.