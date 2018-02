Rio Ave e Boavista empatam no Português Rio Ave e Boavista ficaram no 1 a 1 no único jogo do Campeonato Português marcado para este sábado. Com o resultado, o Boavista manteve-se na quinta posição com 10 pontos, mesma soma que o Rio Ave, que subiu da sétima para a sexta. O líder do campeonato é o Porto, que tem 13 e pontos e encara o Marítimo, neste domingo, fora de casa. O vice-líder Sporting (12 pontos) enfrenta o Paços de Ferreira, também como visitante. O Benfica, que é o nono, com sete pontos, só entra em campo na segunda-feira, contra o Vitória de Guimarãres.