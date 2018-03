Rio Branco-AC e Fortaleza empatam no Acre Um empate justo entre Rio Branco-AC e Fortaleza, por 1 a 1, encerrou os jogos desta quarta-feira pela Copa do Brasil na capital do Acre. O time cearense abriu o placar com Chicão, aos 17 minutos do primeiro tempo. O empate só saiu aos 36 minutos da etapa final, com Júlio César, cobrando pênalti. O jogo de volta está marcado para dia 24, em Fortaleza.