Rio Branco-AC obtém vaga em Manaus O Rio Branco-AC garantiu sua presença na segunda fase da Copa do Brasil, ao vencer o Rio Negro, em Manaus, por 1 a 0, nesta quarta-feira à noite. No primeiro jogo já vencera pelo mesmo placar. Na próxima fase, os acreanos vão enfrentar o Fortaleza, que eliminou o Atlético da Paraíba. O último classificado sairá do jogo isolado desta quinta-feira, entre São Gonçalo-RN e Prudentópolis.