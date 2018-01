Rio Branco acerta patrocínio para dérbi Sem nenhum parceiro e em crise financeira, o Rio Branco pretende surpreender no Campeonato Paulista. Pelo menos já conseguiu um patrocinador para estréia do Campeonato Paulista, quarta-feira, quando fará o dérbi contra o União Barbarense, em Americana. "Conversamos sábado com o Consórcio Agrabem e ficou definido o patrocínio para a primeiro rodada", disse o presidente Sérgio Meneghel, sem revelar valores. Agora, o dirigente espera estender esse contrato até o final da competição. O elenco, comandado pelo experiente técnico Júlio Espinosa, é composto por muitas caras desconhecidas. Os principais nomes são o do zagueiro Max Sandro (ex-Botafogo-SP e Coritiba), do lateral-esquerdo Ozéia (ex-Vasco) e do atacante Samuel (ex-Ponte Preta e Guarani). Enquanto assiste à crise do arqui-rival, o União Barbarense poderá receber uma boa notícia nos próximos dias. O presidente da União Limitada - empresa que cuida do futebol do clube -, o empresário Marcos Lucena, o Magu, viajou no fim de semana para conversar com a diretoria da UB Corporation AS, co-gestora do União. Ele deve pedir um adiantamento de todo investimento que será feito para o ano, que gira em torno de US$ 400 mil.